Non hai un pollice verde? Alcuni consigli utili per il giardinaggio

Il pollice verde non è il tuo forte? Niente paura. Ecco alcuni consigli utili per entrare nel mondo del giardinaggio. Cosa bisogna sapere

Non tutti nascono con il pollice verde, anzi per certi è proprio nero. Ma mai disperare, c’è sempre una soluzione al problema. Quella dell’avere talento è una scusa, perché chiunque, se ha voglia, può addentrarsi nel mondo green. Per coltivare le piante in un vaso è sufficiente adottare semplici accorgimenti. Basterà conoscere le esigenze del giardino ed evitare errori che comunemente vengono fatti. Innanzitutto la prima cosa da fare è scegliere con cura il posto in cui si acquista la pianta. La cosa migliore è quella di rivolgersi ad un vivaista che dovrà spiegarci anche le esigenze della pianta e i vari accorgimenti da adottare.

Consigli per ottenere il pollice verde

Dopo l’acquisto della pianta è fondamentale scegliere una posizione adatta per far sì che viva. Il posto deve essere molto luminoso, in casa o all’esterno e, in questo caso, non in una zona raggiunta direttamente dai raggi solari, soprattutto nelle ore pomeridiane. La quantità d’acqua è un altro aspetto importante: occorre bagnare le piante quando il terreno è asciutto, evitando ristagni di acqua nei sottovasi. L’accumulo di acqua nel sottovaso può far marcire le radici, causando la morte della pianta, o creare un ambiente eccessivamente umido che renderà la pianta vulnerabile all’attacco di muffe e funghi. L’acqua va versata sulla terra evitando di bagnare le foglie e i fiori se si tratta di una pianta in un vaso, inoltre non bisogna mai esagerare. Un altro accorgimento è questo: quando si nota che il livello di terra nel vaso si abbassa, è necessario aggiungere del terriccio e, ogni due o tre anni, la pianta andrà rinvasata in un recipiente di dimensioni maggiori.

Tutti possiamo diventare il re del giardinaggio, basta volerlo e dedicarsi alle piante in un modo migliore.