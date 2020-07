Roma-Udinese, le probabili formazioni: assenze e turnover per Fonseca

Roma-Udinese, le probabili formazioni del match di questa sera all’Olimpico alle ore 21.45: giallorossi in cerca di riscatto, scelte particolari per Fonseca

La giostra non si ferma, in questo finale di campionato con partite a rotta di collo. La sfida tra Roma e Udinese, alle 21.45 all’Olimpico, chiuderà il programma del turno infrasettimanale valido per la 29esima giornata del campionato di Serie A. Match importante per i giallorossi, che devono riscattare la pesante sconfitta per 2-0 contro il Milan. La squadra di Fonseca, al quinto posto, si è staccata di nove punti dall’Atalanta quarta. Corsa Champions ormai in salita, bisogna vincere con i friulani e sperare in un passo falso dei nerazzurri contro il Napoli per riaprire il discorso.

Roma-Udinese, probabili formazioni: molti cambi tra i giallorossi

Il tecnico portoghese in conferenza stampa ha dimostrato voglia di crederci e di non mollare. A prescindere, la compagine capitolina deve ripartire, per evitare di subire la rimonta proprio dal Napoli e dal Milan, che inseguono a corta distanza. Ma questa sera ci saranno numerosi problemi di formazione. Certe le assenze di Mancini e Juan Jesus in difesa, oltre a quelle di Veretout e Pellegrini a centrocampo per squalifica. Ancora presto per il ritorno di Zaniolo, Fonseca inoltre ha chiarito che le condizioni fisiche di Under e Mkhitaryan vanno gestite. Nel turnover, potrebbe rientrare anche Dzeko, che potrebbe rifiatare dall’inizio in luogo di Kalinic.

Ecco dunque le probabili formazioni di questa sera all’Olimpico:

Roma (4-2-3-1): Mirante; Bruno Peres, Fazio, Smalling, Kolarov; Villar, Cristante; Carles Perez, Pastore, Kluivert; Kalinic.

Udinese (3-5-2): Musso; Becao, Nuytinck, Samir; Stryger Larsen, De Paul, Jajalo, Fofana, Sema; Okaka, Lasagna.

