Virginia Raffaele, in posa davanti all’obiettivo: ironica e sensuale – FOTO

Virginia Raffaele, lo scatto su Instagram della popolare conduttrice e imitatrice fa sorridere ma è anche molto sensuale e seducente

E’ uno dei personaggi più poliedrici del mondo dello spettacolo italiano di questi anni. Ma è anche, sebbene le sue doti artistiche vengano sicuramente prima, una donna bellissima, a dispetto dell’aria scanzonata e dell’autoironia con cui tende a mascherarlo. Virginia Raffaele, del resto, aveva l’arte nel sangue fin dalla nascita. Nata nel 1980 da una famiglia circense, non poteva che seguire il richiamo del mondo dello spettacolo. Fin dai primi anni Duemila, è stata una presenza fissa in tal senso in Italia, passando dal teatro, alla tv, alla radio. Affermandosi in particolare come imitatrice, ma non solo, arrivando anche, nel 2016, alla co-conduzione del Festival di Sanremo.

