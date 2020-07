Ancora omofobia: aggressione a La Spezia. Intanto a Pescara è polemica

Ancora omofobia, questa volta alle Cinque Terre, in Liguria. Nel frattempo a Pescara infuria la bufera dopo le recenti prese di posizione del centrodestra.

Nuova aggressione omofoba a La Spezia, in Liguria, dove una coppia di trentenni è stata presa di mira da un gruppo di loro coetanei. I due, in vacanza alle Cinque Terre, si stavano scambiando un bacio sulla scalinata della stazione quando gli aggressori li hanno notati. Prima sono arrivate le risatine e i commenti a mezza bocca, poi gli insulti e infine un pugno, in pieno volto, ad uno dei due ragazzi. Secondo quanto riporta Il Secolo XIX, il gruppetto sarebbe poi scappato, prendendo al volo il treno delle 16.16. I carabinieri hanno aperto le indagini e stanno ora visionando le riprese delle telecamere di sorveglianza.

Omofobia, Pescara: manifestazione del centrodestra contro Legge Zan

Continua l’escalation di violenzo omofoba dopo i fatti di Pescara. Proprio nella provincia abruzzese, negli ultimi giorni, è scoppiata una violenta polemica, a seguito delle dichiarazioni del centrodestra. La destra ha infatti annunciato che scenderà in piazza, il prossimo 12 luglio, per protestare contro la Legge Zan. La legge, che prende il nome da Alessandro Zan, il deputato che l’ha proposta, punta a modificare gli articoli 604-bis e 604-ter del codice penale, che puniscono i reati e i discorsi d’odio legati a razza, etnia e religione. Se la Legge verrà approvata, anche ai reati di omotransfobia (“genere, orientamento sessuale o identità di genere”) saranno applicate le stesse misure.

“La destra vuole trasformare Pescara nella capitale dell’odio” si oppongono i consiglieri comunali di centrosinistra. “Adesso basta, sindaco e maggioranza prendano le distanze da questa degenerazione. Abbiamo appreso sgomenti della concessione di piazza Salotto [per la manifestazione]. Pescara non è la città dell’omofobia e non lo sarà mai”.

