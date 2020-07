Belen Rodriguez devastante: lato B in barca in vista. Da infarto – FOTO

Belen Rodriguez è sempre uno spettacolo. Passano gli anni, ed è sempre lei la migliore di tutte. Senza dubbio. Almeno secondo i suoi numerosi follower.

La bella argentina oggi si è fatta fotografare in barca con il suo lato B al vento.

Belen Rodriguez oggi si è fatta immortalare in barca. E come sempre ha mostrato il suo bel fisico e questa volta non ha lesinato da fare vedere ai suoi seguaci numerosi la parte migliore: il Lato B.

Belen Rodriguez ha iniziato la sua carriera quando in Argentina nel 2001 facendo la modella. Ha sfilato per le migliori aziende di intimo la bella argentina e nella sua carriera ha anche fatto parecchi calendari sexy.

La foto del lato B di Belen Rodriguez in Barca è da brividi