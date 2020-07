Due gemelline di 26 giorni sono morte a Piripá (Brasile) dopo essere state aggredite dal cane di famiglia mentre si trovavano nella culla, dove le aveva lasciate la madre.

Una terribile tragedia si è consumata a Piripá, cittadina situata nello stato di Bahia, nel nord del Brasile. Due piccole gemelline di appena 26 giorni hanno perso la vita dopo essere state aggredite dal cane di famiglia. Secondo una prima ricostruzione, lo scorso 23 giugno, la madre delle bimbe si era allontanata da casa qualche minuto per andare a parlare con il vicino. Improvvisamente la donna, ha sentito le piccole piangere ed è corsa immediatamente in casa, ma quando è entrata nella stanza ha scoperto che il suo cane si era avventato sulle figlie.

Lanciato immediatamente l’allarme, presso l’abitazione sono arrivati i soccorsi che hanno constatato il decesso di una delle due gemelline sul posto, mentre la seconda è deceduta durante il trasporto in ospedale. La madre delle vittime, sotto shock è stata portata in ospedale, dove è stata sedata.

Avevano solo 26 giorni, le gemelline morte a Piripà, in Brasile, lo scorso 23 giugno, dopo essere state aggredite dal cane di famiglia. La madre delle bambine Elaine, di 29 anni, come riportano i media locali e la redazione del tabloid inglese The Sun, era uscita per qualche minuto da casa per parlare con il vicino lasciando le due piccole Anne e Analú nella culla. Mentre la donna parlava con il vicino ha sentito il pianto delle figlie dalla casa ed è subito corsa dentro per vedere cosa stesse succedendo. Entrata nella camera, l’orrore: le gemelline erano state brutalmente aggredite dal cane, un incrocio tra un Labrador ed un Foxhound americano che viveva con la famiglia da circa 5 anni. Elaine ha immediatamente chiamato i soccorsi, che in pochi minuti sono giunti presso l’abitazione.

I sanitari, purtroppo, non hanno potuto far nulla per le gemelline. I medici, come riporta The Sun, hanno constatato il decesso di una sul posto, mentre la seconda è deceduta sull’ambulanza durante il trasporto in ospedale per via di un arresto cardiaco provocato dalle ferite. La madre è stata trasportata in ospedale per lo shock ed è stata sedata.

Un parente ha descritto il cane come un animale docile, ma che probabilmente era divenuto geloso dopo la nascita delle gemelline, forse perché si sentiva trascurato. Elaine ed il marito Regis, avevano anche un altro cane, che pare non sia coinvolto nell’aggressione su cui stanno indagando le forze dell’ordine brasiliane.