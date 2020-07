Caterina Balivo vestaglia e in bagno, la gamba esce ma non si accorge – Foto

Caterina Balivo come non l’avete mai vista: la conduttrice si mostra ai fans in vestaglia mentre è in bagno e la gamba viene inavvertitamente fuori.

Caterina Balivo in versione casalinga. Con il suo bellissimo e inconfodibile sorriso, la conduttrice si mostra con un look acqua e sapone con cui incanta tutti. Oltre a lasciare i fans sensa parole quando pubblica foto in cui si mostra in costume o con look eleganti, la Balivo piace anche quando si mostra in una versione totalmente naturale come nella foto che vedete qui accanto. Con una vestaglia che si apre leggermente, la Balivo mostra inavvertitamente una piccola parte della sua gamba perfetta conquistando i consensi di donne e uomini.

Caterina Balivo in vestaglia in bagno: boom di like per la conduttrice

Mamma e moglie, Caterina Balivo non rinuncia alla propria femminilità ritagliandosi del tempo da dedicare a se stessa. Nella foto in cui indossa una semplice vestaglia, la conduttrice è alle prese con la cura del viso. La conduttrice svela i suoi segreti di bellezza indicando i prodotti che usa per struccarsi e per mantenere pulita la pelle del viso. I fans, però, più che soffermarsi sul viso, hanno notato un piccolo particolare. La vestaglia, infatti, si apre e la gambe viene fuori per la gioia dei fans. Curiosi di vedere la foto? Cliccate su successivo.

