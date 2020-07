Chiara Ferragni torna come testimonial di Calzedonia e lo fa in grande stile con un due pezzi che la fa risaltare

Costume intero o due pezzi? Colorato o nero? Fantasia o monocromatico? Chiara Ferragni come testimonial Calzedonia ha l’imbarazzo della scelta. Con l’arrivo dell’estate Chiara diventa ancora protagonista del catalogo mare del brand italiano di intimo e beachwear e fa parlare i suoi numerosissimi fan per gli scatti condivisi sulla sua pagina Instagram.

LEGGI ANCHE —–> Eva Henger fa sognare i fan: lato B illegale in bella vista – FOTO

L’abbiamo vista anche l’anno scorso con costumi a fascia e a triangolo, costumi interi, sgambati e dai tessuti glitter, sempre indossati con eleganza e seduzione, proprio come una diva e icona di stile.

Chiara Ferragni al Lago di Como fa impazzire tutti con un due pezzi bianco che ne enfatizza il décolleté

L’influencer Chiara Ferragni indossa da diversi anni le collezioni per le campagne web lanciata da Calzedonia, mostrandoci con savoir faire e indiscutibile ironia quali potranno essere le nostre scelte in tema di costumi da bagno per l’estate iniziata. Vediamo però qual è l’ultimo modello che Chiara ci fa conoscere nella sua pagina Instagram.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Bianca Guaccero, il ricordo bollente: in posa sensuale sul pavimento – FOTO

Chiara indossa un bikini bianco modello a triangolo fisso con coppe imbottite graduate con dettaglio anello in stile bambù al centro della scollatura. La particolare forma delle coppe modella il seno minuto della neo mamma creando un effetto volume che ne enfatizza il décolleté. Quattro scatti a bordo piscina dell’Hotel Mandarin Oriental che sanno di relax e pace ritrovata. “Day off today at the lake ✌🏻 In @calzedonia #ChiaraWearsCalzedonia #calzedonia #adv” scrive Chiara, e piovono “solo” 508mila likes.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici anche su sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter