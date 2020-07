L’Oms elogia l’Italia: “Ha ribaltato una situazione drammatica”

L’Oms elogia l’Italia: “Italia e Spagna hanno riportato la situazione sotto controllo con una controllo, la situazione per entrambi era drammatica”

Arriva l’elogio dell’Organizzazione Mondiale della Sanità ad Italia e Spagna per il modo in cui hanno saputo gestire l’emergenza sanitaria. Si è parlato di ribaltamento di una situazione spaventosa. ”A marzo, Italia e Spagna erano l’epicentro della pandemia di Covid-19. Al culmine della loro epidemia, la Spagna registrava quasi 10 mila casi al giorno e l’Italia piu’ di 6.500. Entrambi i Paesi hanno riportato la situazione sotto controllo con una combinazione di leadership, umilta’, partecipazione attiva di ogni membro della societa’ e un approccio globale. Entrambi i Paesi hanno affrontato una situazione spaventosa, ma l’hanno ribaltata”. Queste le grandi parole d’elogio del direttore generale dell’Organizzazione mondiale della sanita’, Tedros Adhanom Ghebreyesus. Il direttore ha parlato in conferenza stampa a Ginevra.

Parole che danno il giusto peso ad una reazione che l’Italia ha saputo voltare nel giro di quasi tre mesi. Una reazione generale, un impegno della stragrande maggioranza della popolazione che ha seguito i dettami delle istituzioni. Certezze sul ritorno o meno dell’epidemia con una nuova ondata non ce ne sono. Certamente il lockdown e tutte le azioni decise dalle istituzioni sono state positive, hanno prodotto risultati. L’Italia ha saputo gestire la fase più difficile, il culmine della pandemia.

Ora non è ancora sparito il virus, circola, ma anche la tempistica delle riaperture ha funzionato. Seguire i riferimenti scientifici è stato utile, fondamentale. L’Italia ha reagito nonostante la base di partenza delle strutture sanitarie non fosse pronta ad una pandemia del genere.