Fabrizio Frizzi: il sogno di una follower rivelato a Carlotta Mantovan

Una follower di Carlotta Mantovan su Instagram ha commentato una foto della vedova di Fabrizio Frizzi, scrivendo che i due erano insieme in un suo sogno

Carlotta Mantovan e la figlia Stella, avuta dalla storia d’amore con Fabrizio Frizzi, sono riuscite, seppur con dolore, ad andare avanti dopo la morte del conduttore. Il programma televisivo ‘Tutta Salute’ è finito e quindi ora la Mantovan si sta godendo le vacanze. In questo anno e mezzo che Fabrizio Frizzi non c’è più, i fan del conduttore e di Carlotta Mantovan non hanno mai abbandonato la giornalista ed ex modella.

Fabrizio Frizzi, il racconto del sogno della fan

#postcard #myheaven #blusky #lovegreen #lovenature

Qualche giorno fa Carlotta Mantovan ha condiviso uno scatto di un paesaggio di campagna e un commento è balzato agli occhi più di tutti: quello lasciato da Camilla Ginori, che ha raccontato di aver sognato Frizzi e la Mantovan insieme: “Ciao Carlotta. Devo dirtelo; stanotte (e credimi non so proprio il motivo) ho sognato te e Fabrizio su un motorino, guidavi tu. Eravate lungo una strada di campagna , in una giornata di sole, Fabrizio ti cingeva forte la vita perché andavi forte, e ridevate a crepapelle. Ho sentito la voce di Fabrizio che diceva ridendo: Carlotta sei incredibile. Ho visto chiaramente la mano sx di Fabrizio con la fede nunziale. Ridevate tanto”…

“Mi sono svegliata ed è stata una cosa strana per me, non so se ho fatto bene a dirtelo. Mi auguro di non averti offeso. Ciao” – così finisce il messaggio della fan -.