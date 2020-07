Giorgia Palmas in dolce attesa, bikini bellissimo in acque limpide – FOTO

Giorgia Palmas ha condiviso su Instagram uno scatto dolcissimo, mettendo il suo ‘pancione’ in primo piano.

Giorgia Palmas è una donna bellissima. La sua bellezza non la si scopre di certo oggi: la 38enne vinse nel lontano 2000 il titolo Miss Queen Europe. Nella sua straordinaria carriera, la sarda è stata velina di ‘Striscia la notizia’ in coppia con Elena Barolo, è stata concorrente dell’Isola dei Famosi ed ha condotto programmi come ‘Paperissima Sprint’ e ‘Festival Show’. Dopo le relazioni con Davide Bombardini e Vittorio Brumotti, Giorgia si è legata sentimentalmente a Filippo Magnini nel 2018. La coppia, adesso, aspetta un figlio. La Palmas, nel suo ultimo scatto condiviso su Instagram, ha messo in risalto il suo dolce ‘pancione’.

Il dolcissimo scatto di Giorgia Palmas

Giorgia ha emozionato i fan con il suo splendido scatto. Se siete curiosi di guardare l’immagine, cliccate su successivo.