Ludovica Pagani, infarto dietro l’angolo: a bordo piscina infiamma i fan – FOTO

Ludovica Pagani con 2,5 milioni e mezzo di follower su Instagram infiamma i suoi fan e seguaci con i suoi meravigliosi scatti

Ludovica Pagani ha pubblicato una foto che farebbe venire il batticuore a tutti per la gioia dei suoi fan e follower su Instagram, ben oltre i 2 milioni e mezzo. La formosa influencer e modella nata a Bergamo nel 1995 ha condiviso uno scatto in cui è con un costume mozzafiato due pezzi rosa, inginocchiata a bordo piscina. Ma le foto pubblicate poco più di 4 ore fa sono ben due, se si clicca sulla freccetta bianca a destra appare l’altra foto, in cui in evidenza c’è il suo lato B che buca con prepotenza lo schermo dello smartphone di qualsiasi suo seguace.

La bellissima foto da infarto di Ludovica Pagani

Visualizza questo post su Instagram ☀️ Un post condiviso da LUDOVICA PAGANI (@ludovicapagani) in data: 3 Lug 2020 alle ore 4:56 PDT

Tanti sono stati in queste ore i commenti proprio dei suoi follower rimasti incantanti davanti a tanto splendore. La bella Ludovica, oltre a essere una modella e un’influencer e anche inviata di ‘Quelli che il calcio’ e Sportitalia.

Cosa pubblicherà la Pagani la prossima volta? Non resta che attendere il prossimo scatto bollente.