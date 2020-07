Stava sistemando la zanzariera, poi la tragedia, muore una mamma

Tragedia in Piemonte, una madre perde la vita durante le operazioni domestiche. Fatale per lei una piccola disattenzione

Un piccolo comune della provincia di Asti, Monale oggi piange una vittima delle mura domestiche. Si tratta di una madre di famiglia che per motivi casalinghi ci lascia le penne, abbandonando così al loro destino i suoi 4 figli.

La giovane donna sembrava gestire alla grande la crescita dei piccoli e condurre nel contempo e a 360° il ruolo di casalinga e faccendiera domestica. Il ruolo di tuttofare per la giovane madre non ammetteva distrazioni. Anche una piccola cianfrusaglia in giro per casa era oggetto di attenzione per la donna più attiva del condominio.

Secondo l’ANSA la giovane mamma di famiglia era indaffarata questa volta a sistemare una zanzariera fuori al balcone di una delle camere della casa. La donna purtroppo paga la sua minuziosità domestica, trasformando una bella giornata di sole in una tragedia beffarda.

LEGGI ANCHE —–> Tuffo alle cascate: tragico destino di una ragazza a pochi giorni dal suo compleanno

Asti, madre di 4 figli cade al suolo e non si risveglia più

La casalinga 29enne di origini libiche e madre di 4 figli, tutti al di sotto dell’età di dieci anni, non ha badato ad un piccolo dettaglio, mentre aggiustava la zanzariera fuori al balcone di casa. L’indietreggiamento verso la balconata che separa la casa dal vuoto è stato fatale per lei.

La 29enne perde l’equilibrio e si ritrova sull’asfalto della strada, con il corpo in preda ad un’enorme chiazza di sangue. Nulla da fare per i soccorsi, giunti sul posto per cercare di riportare la situazione alla normalità. Ora i carabinieri e i vigili del fuoco dovranno chiarire la dinamica dell’incidente che è costato caro alla vita della giovane madre di estrazione africana.

LEGGI ANCHE —–> Myanmar, frana in miniera: oltre 100 morti

Nel frattempo una simile tragedia era capitata pochi giorni fa nel comune di Oristano, in Sardegna dove in un villaggio della città, una donna sarda sarebbe precipitata dal balcone, in quanto avrebbe perso l’equilibrio, mentre svuotava dalla finestra una tovaglia irta di briciole post-pasto.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale , seguici anche su sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter