La mappa regione per regione dell’epidemia: bilancio al 3 luglio

Il Ministero della Salute ha aggiornato la mappa regione per regione relativa allo stato dell’epidemia da Covid-19 diffusasi in Italia.

Nel pomeriggio, sul sito del Ministero della Salute è stata pubblicata la tabella sanitaria relativa all’epidemia da coronavirus diffusasi in Italia da oltre quattro mesi. Numeri ancora in calo che dimostrano come il virus abbia nettamente allentato ormai da settimane la morsa sul nostro Paese, tra i più colpiti a livello globale. Ancora in calo i pazienti attualmente positivi ed i ricoveri in terapia intensiva, mentre risultano in crescita i casi di contagio ed i guariti. Si aggrava, ancor il bilancio dei decessi giunto a quasi 35mila vittime dall’inizio dell’emergenza.

Covid-19 Italia, la mappa dell’epidemia regione per regione: dati al 3 luglio, 15 nuovi decessi

Intorno alle 17:30, il Ministero della Salute ha pubblicato la tabella sanitaria che aggiorna i dati dell’epidemia da Covid-19 ad oggi, venerdì 3 luglio. Stando a quest’ultima, nelle ultime 24 ore sono stati registrati 223 nuovi casi di contagio che portano il numero complessivo a 241.184. Di questi risultano essere attualmente positivi 14.884 soggetti, ossia 176 in meno rispetto alla giornata di ieri. Nuova decrescita anche per i pazienti ricoverati in terapia intensiva: -3 da ieri e 79 in totale.

Le persone guarite salgono a 191.467, con un incremento da ieri di 384 soggetti. Infine nelle ultime 24 ore si sono registrati 15 decessi che portano il bilancio complessivo delle vittime in Italia a 34.833.

La mappa dei contagi da Covid-19 regione per regione, secondo i dati forniti sul sito del Ministero della Salute, aggiornata ad oggi, venerdì 3 luglio.

REGIONE – CONTAGI COMPLESSIVI – DECESSI – GUARITI

– Lombardia 94.223 – 16.675 – 67.871;

– Piemonte – 31.394– 4.100 – 26.019;

– Emilia Romagna – 28.562 – 4.267 – 23.284;

– Veneto – 19.314 – 2.023 – 16.901;

– Toscana – 10.267 – 1.112 – 8.832;

– Liguria – 9.987 – 1.558 – 8.146;

– Lazio – 8.141 – 840 – 6.475;

– Marche – 6.789 – 987 – 5.575;

– Trento – 4.871 – 405 – 4.420;

– Campania – 4.712 – 432 – 4.083;

– Puglia – 4.533 – 545 – 3.879;

– Friuli Venezia Giulia – 3.318 – 345 – 2.905;

– Abruzzo – 3.298 – 464 – 2.678;

– Sicilia – 3.091 – 282 – 2.674;

– Bolzano – 2.642 – 292 – 2.267;

– Umbria – 1.446 – 80 – 1.356;

– Sardegna – 1.369 – 133 – 1.222;

– Valle d’Aosta – 1.196 – 146 – 1.046;

– Calabria – 1.182 – 97 – 1.060;

– Molise – 445 – 23 – 401;

– Basilicata – 404 – 27 –373.

Secondo i dati riportati nella mappa odierna, i decessi delle ultime 24 ore si sono registrati in sei regioni: Lombardia (4), Piemonte (4), Emilia Romagna (2), Veneto (1), Toscana (3) e Lazio (1). Solo a Bolzano, Marche e Molise non si sono registrati nuovi casi di contagio da ieri.

