Michelle Hunziker sfida con Aurora, costume pazzesco, che lato B – FOTO

Michelle Hunziker sfida con Aurora, costume pazzesco, che lato B. La showgirl svizzera ha fatto girare la testa ai suoi fans con l’ultimo scatto al mare

Michelle Hunziker ha fatto girare la testa ai suoi fans con l’ultimo scatto che ha pubblicato su Instagram. La showgirl Svizzera si sta godendo le vacanze dopo il periodo di quarantena che ci ha costretti in casa per diversi mesi.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>> Bianca Atzei, decolleté scoperto e capelli al vento, che bellezza -FOTO

Michelle Hunziker e lo scatto al mare, bella da togliere il fiato

Michelle ha passato la quarantena insieme alle sue amate figlie e a Tomaso Trussardi. Aurora le ha fatto compagnia e l’ha aiutata in casa con le bambine, tra l’altro si sono divertite tanto tra musica e balli. Aurora e Michelle hanno un rapporto bellissimo: Michelle avendola avuta molto giovane, la considera più una sorella minore che un’amica. Le due sono molto complici e affiatate, si raccontano tutto e sono come migliore amiche. Da Instagram evince tantissimo questa cosa: interagiscono tantissimo con post, commenti e storie. In questo periodo di vacanze stanno pubblicando spesso foto simili in cui si “sfidano” scherzosamente. Le foto che pubblicano fanno sempre divertire e girare la testa ai loro fans che ne sono davvero tanti.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>> Temptation Island, ascolti oltre il 20%. Un successo per Filippo Bisciglia

Tra l’altro Aurora oltre ad essere una ragazza bellissima e che somiglia tanto a mamma e papà, ma dalla madre ha preso anche uno spiccato senso dell’umorismo. I fans chiedono sempre a gran voce di fare di nuovo un programma insieme, dove magari Aurora possa avere un ruolo più centrale rispetto all’ultima volta in cui era una semplice guest star.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici anche su sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter