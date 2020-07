Un bimbo di soli due anni è deceduto a Bergamo, dopo essere caduto in una piscina nel giardino di casa a Calendasco, in provincia di Piacenza. Su quanto accaduto indagano i carabinieri.

Non ce l’ha fatta il bambino di quasi due anni che era ricoverato in ospedale dopo essere caduto all’interno di una piscina alta circa un metro e mezzo. Il piccolo, secondo una prima ricostruzione, martedì era finito nella piscina mentre giocava con altri bimbi nel giardino dell’abitazione della sua famiglia a Calendasco, in provincia di Piacenza. Immediatamente soccorso, è stato trasportato in eliambulanza presso l’ospedale di Bergamo, dove è deceduto nel pomeriggio di ieri, giovedì 2 luglio, nonostante i tentativi dei medici di salvargli la vita.

Un bambino di due anni è morto ieri pomeriggio all’ospedale di Bergamo, dove si trovava ricoverato da due giorni. Il bimbo, secondo una prima ricostruzione riportata dalla stampa locale e dalla redazione di Fanpage, stava giocando con alcuni amichetti in una piscina, alta circa un metro e mezzo, nel giardino dell’abitazione di famiglia a Calendasco, in provincia di Piacenza. Sul posto si sono subito precipitati i soccorsi del 118 che hanno immediatamente avviato le manovre di rianimazione. Quando il cuore del piccolo, in arresto cardio circolatorio e respiratorio, ha ripreso a battere, i medici lo hanno trasportato in eliambulanza presso il nosocomio bergamasco, dove è stato ricoverato in condizioni critiche.

Inutili si sono rivelati i tentativi dei medici per salvare la vita del bimbo che, dopo due giorni di agonia, è deceduto a causa dei gravi danni riportati dopo essere rimasto per alcuni minuti sott’acqua. Su quanto accaduto, riporta Fanpage, stanno indagando i carabinieri della stazione di San Nicolò che stanno cercando di ricostruire con esattezza la dinamica dei fatti.

La mamma della vittima, madre di altri due figli e in attesa di un altro bimbo, ai microfoni del giornale La Libertà, ha affermato: “Era la gioia della nostra casa, la vita è ingiusta. Fino all’ultimo -racconta la donna distrutta dal dolore- ho pregato per lui“.