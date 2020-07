Romina Power, la FOTO da giovane: è uno spettacolo

La donna di casa Carrisi, Romina Power ripropone un ritratto di quando era giovane in compagnia della sorella: l’inconfondibile bellezza

Romina Power, la prima sposa di Al Bano Carrisi non trascorre un periodo felice dopo la perdita della sorella Taryn, spentasi un paio di venerdì passati a causa di un attacco di leucemia.

La cantante, attrice statunitense di Los Angeles è stata ospite di Mara Venier nel salotto gossip di Rai 1 a Domenica In dove ha raccontato tutti i momenti felici, trascorsi in compagnia di Taryn. La sorella per Romina era davvero un punto di riferimento, una donna pronta a tutto pur di remare la barca in direzione della felicità.

L’attrice non dimentica l’incisività della sorella nelle vicissitudini della sua vita, un punto di riferimento costante, soprattutto per durante il periodo di ricerca della figlia smarrita di casa Carrisi. La 68enne americana non ha avuto la medesima sorte delle sue colleghe del gossip italiano, anzi le difficoltà della vita l’hanno portata a rinunciare anche alla possibilità di fare di Al Bano un marito tutto per sè.

Romina Power è sinonimo di bellezza pura: la gioventù dell’attrice americana

Romina Power cerca di alleviare il dolore, dato dalla perdita della sorella con uno scatto tutto “Remembering”, facendo fare ai suoi fan un tuffo nel suo glorioso passato.

Un pieno di bellezza assoluta ricopre il volto di Romina Power mentre stringe nel braccio destro, in segno di intesa, la sorella Taryn. Il sorriso felice e i capelli lunghissimi di Romina erano perle rare dell’estetica a quei tempi.

La Power in stile vintage, anni ’70 doveva essere apprezzata da molte personalità maschili dall’outfit estetico del tutto inedito ed oggi fuori moda, con tanto di pantalone a zampa d’elefante e puro atteggiamento di conquistatore romantico.

Insomma per Romina Power quei ricordi resteranno per sempre indelebili e scolpiti nella sua mente di attrice modello di quella indimenticabile epoca.

