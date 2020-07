Sabrina Salerno, in difesa delle donne in bella mostra – FOTO

Sabrina Salerno furiosa a La Vita In Diretta Estate difende a spada tratta la vita mondana delle donne moderne e il loro modo di mostrarsi

Sabrina Salerno è stata sempre la regina della bellezza dei tempi antichi. I suoi scatti nelle storie di Instagram fanno ancora il pieno di likes, nonostante la veneranda età. Gli accorgimenti estetici fanno dell’attrice 52enne una bomba sexy intramontabile.

“A volte basta uno sguardo…” per accendere il desiderio degli appassionati alla grande bellezza artistica. Sabrina Salerno sa come conquistare gli uomini, attraverso peculiarità seducenti e verbali. Un carattere da monella del web non lascia spazio ai commenti e alle parole per la stupenda e celebre attrice genovese, lanciata da Claudio Cecchetto nel mondo dello spettacolo.

Nonostante i suoi fasti estetici, con quelle forme al vento fuori dal comune, Sabrina è anche precottrice e sponsorizzatrice della campagna contro la violenza sulle donne. L’ultimo argomento, nei salotti di de La Vita In Diretta l’ha fatta infuriare e non poco.

Sabrina Salerno sbotta in diretta tv: “Non ti permettere che…”