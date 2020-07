Scoperta rivoluzionaria, tumori osservati con sei anni d’anticipo

I ricercatori dell’Istituto Mario Negri di Milano e dei clinici dell’ospedale San Gerardo dopo vari studi hanno scoperto tumori con sei anni d’anticipo

Arrivano buone notizie dall’Istituto Mario Negri di Milano e dall’ospedale San Gerardo. Alcuni ricercatori hanno scoperto un nuovo modo per scoprire i tumori con sei anni d’anticipo. Si tratta di un Pap test, che consiste nel prelievo di cellule dal collo dell’utero e dal canale cervicale, attraverso cui è possibile diagnosticare i tumori dell’ovaio in fase precoce. La ricerca e i vari studi sono stati possibili grazie al miglioramento delle tecniche di sequenziamento del Dna.

Scoperta rivoluzionaria, come individuare i tumori

Lo studio è completamente italiano. Prima di tale ricerca altre ipotesi sono fallite. “Il lavoro ci ha permesso di dimostrare la presenza di DNA tumorale, che deriva dal carcinoma ovarico, in PAP test prelevati in pazienti affette da tumore ovarico anni prima della diagnosi di carcinoma dell’ovaio – spiega Maurizio D’Incalci, direttore del dipartimento di Oncologia del Mario Negri – Questo ci indica che già 6 anni prima le analisi molecolari messe a punto oggi avrebbero potuto consentire teoricamente di diagnosticare il tumore”. Lo studio dal punto di vista clinico consentirà un diagnosi precoce e una percentuale di guarigione migliore che porterà ad un approccio chirurgico, la strada principale per la cura, meno invasivo e demolitivo.

“Abbiamo ancora molto lavoro – spiega un ricercatore – il test va validato su una casistica molto più ampia e credo potrebbero volerci altri 5 anni di lavoro”, ipotizza. L’esperimento è stato provato su 17 pazienti quindi bisogna lavorare con prudenza prima di affermare la validità dello studio. I dati però sono molto incoraggianti.