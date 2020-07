Un pensionato di 63 anni è deceduto nel pomeriggio di mercoledì a San Fior (Treviso) stroncato da un malore mentre correva.

Tragedia a San Fior, piccolo comune in provincia di Treviso. Nel pomeriggio di mercoledì un uomo di 63 anni è deceduto mentre correva stroncato da un infarto. Il pensionato 63enne, come riferisce la stampa locale, si sarebbe accasciato a terra mentre si allenava nella zona tra via Rividella e Borgo Canè. Ad accorgersi dell’accaduto due operai che si trovavano poco distante. Lanciato immediatamente l’allarme, sul posto sono arrivati i sanitari del Suem 118 che non hanno potuto far nulla per l’uomo, di cui è stato possibile solo constatarne il decesso. Intervenuti anche i carabinieri che hanno provveduto agli accertamenti del caso.

Un pensionato di 63 anni è stato stroncato da un malore, probabilmente un infarto mentre faceva jogging. È accaduto a San Fior, in provincia di Treviso, nella zona tra via Rividella e Borgo Canè nel pomeriggio di mercoledì 1 luglio. La vittima, Giuliano Lot, pensionato e grande appassionato di podismo, secondo quanto riporta la redazione de Il Gazzettino, era uscito di casa per allenarsi. Durante la corsa sotto il sole, però, il 63enne si è accasciato a terra colpito da un malore. Due operai dell’acquedotto vedendo l’uomo cadere a terra hanno provato a soccorrerlo e subito contattato i sanitari del Suem 118 che si sono precipitati sul posto.

Purtroppo per Lot non c’è stato nulla da fare ed i medici hanno potuto solo constatarne il decesso, che sarebbe sopraggiunto per un attacco cardiocircolatorio. Intervenuti sul luogo della tragedia anche i carabinieri di Conegliano che hanno provveduto ai primi accertamenti del caso.

Sconvolta l’intera comunità del comune nel trevigiano dove tutti ricordano il 63enne come un grande appassionato di sport che aveva preso parte a diverse competizioni podistiche. Lot lascia la moglie e due figli.

Non si conosce ancora la data dei funerali dell’uomo.

