Negli USA, precisamente in Alabama, vengono organizzati dei party il cui obbiettivo è quello di infettarsi con il Covid.

Il quadro epidemiologico americano è catastrofico. La California ha disposto un nuovo lockdown, in Texas il tasso di ospedalizzazione è altissimo ed in Alabama sta dilagando una folle ed incosciente moda. Organizzare party il cui scopo è quello di infettarsi con il Sars-Cov2: i Covid Party.

Un comportamento inqualificabile che non tiene conto della pericolosità del virus, delle vittime, del possibile collasso del sistema finanziario. Ciò in un contesto sociale particolarmente delicato, considerato che in USA continuano gli scontri e le proteste del movimento Black Live Matters.

USA, party per infettarsi con il Covid: il primo a contrarlo vince del denaro

“Solo due cose sono infinite, l’universo e la stupidità umana, e non sono sicuro della prima” diceva Albert Einstein. Oggi il noto fisico, di questo suo assunto, avrebbe avuto ulteriore riprova. Già perché a bene vedere, null’altro può aggiungersi in ordine alla scellerata moda che sta dilagando in Alabama, negli USA. Organizzare feste il cui obbiettivo è quello di infettarsi con il Covid. Li chiamano Covid Party questi raduni, in cui i giovani si recano al solo scopo di contrarre il virus. Un comportamento irresponsabile, irrispettoso nei confronti delle vittime ed a tratti inquietante.

In sostanza a tali feste vengono invitati dei soggetti positivi. Chi contrae il virus, riportano i media locali ed Il Fatto Quotidiano, raccoglie tutti i soldi scommessi dai partecipanti all’evento. A far partire l’allarme il Capo dei Vigili del Fuoco il quale dopo aver in un primo momento che si fosse trattato di una leggenda metropolitana, avrebbe poi ricevuto smentita dai rapporti sanitari.

Stati Uniti, il quadro è catastrofico

Negli Usa il quadro epidemiologico è catastrofico. Il Texas, quotidianamente, registra numeri elevatissimi di contagi. E ciò lo dimostra il fatto che ben due nosocomi della città di Huston sono ormai arrivati a piena capienza. La California ha imposto un nuovo lockdown della durata di tre settimane. Una decisione non assunta di buon grado dai cittadini considerato che la California è uno degli stati più produttivi del Paese e che, quindi, una nuova serrata potrebbe stroncare di netto l’economia.

In Alabama, invece, le autorità sono impegnate ad arginare fenomeni come i Covid-Party.

USA, anche Donald Trump indossa la mascherina

Un momento delicatissimo quello che stanno vivendo gli Stati Uniti, dall’epidemia alle proteste sorte dopo la morte di George Floyd. Un frangente in cui i cittadini, peraltro, iniziano a lamentare insofferenza nei confronti del Presidente Donald Trump, il quale durante questo drammatico frangente, più volte è stato biasimato per alcune sue dichiarazioni o atteggiamenti.

In primo luogo quanto all’utilizzo della mascherina, che ora ha iniziato ad indossare, come anche il suo braccio destro Mike Pence.

