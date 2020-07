Pensa di aver vinto 500€ al Gratta e Vinci, poi la sorpresa

Un uomo della provincia di Frosinone aveva comprato un biglietto ‘Miliardario’ del Gratta e Vinci per tentare la fortuna e la dea bendata gli ha fatto un grosso regalo

È stato un giorno molto fortunato per un pensionato di Cassino, in provincia di Frosinone. L’uomo ha acquistato un biglietto del ‘Miliardario’ al Gratta e Vinci per tentare la fortuna: la dea bendata gli ha fatto un grande regalo che lui non si sarebbe mai immaginato. Nella tabaccheria numero Otto di Cassino, lungo corso della Repubblica, il fortunato anziano di oltre settant’anni ha ricevuto una notizia che ha dell’incredibile: pensava di aver vinto 500 euro al Gratta e Vinci, ma i proprietari della ricevitoria lo informano che la cifra è ben più alta, non 500 euro bensì 500 mila euro. La vincita è stata abbinata al numero 45 della serie 14, dall’altissima cifra. All’interno della ricevitoria e tabaccheria, dove lavorano tutte persone molto giovani, hanno organizzato una grande festa per il fortunato vincitore del ‘Miliardario’ al Gratta e Vinci per la sua stratosferica vincita di 500 mila euro.

LEGGI ANCHE -> Spruzzare aceto sulle finestre prima di aprirle: il rimedio naturale

Un’altra importante vincita al Gratta e Vinci

Una settimana fa, il 25 giugno, a Chieti un giocatore abituale è stato premiato con un’altra vincita sostanziosa: giocando al Gratta e Vinci ‘100x’, ha vinto ben 50 mila euro.

LEGGI ANCHE -> Non si lava da 60 anni: è l’uomo più sporco del mondo

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale , seguici anche su sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter