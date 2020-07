WhatsApp, come scoprire se qualcuno ti ha bloccato

Le funzioni di WhatsApp sono praticamente infinite, tra cui quella di poter bloccare persone ed essere bloccati: vediamo quindi come scoprire se qualcuno ti ha bloccato

Gli sviluppatori inseriscono sempre nuove funzioni all’interno di WhatsApp. Nella famosa app di messaggistica istantanea troviamo anche quella di poter bloccare persone con cui non vogliamo più avere contatti. Tuttavia non c’è un modo immediato per vedere chi effettivamente ci ha bloccato. Una mancanza che però potrebbe essere giustificata dal fatto che coloro che hanno attivato il blocco non vogliano far conoscere questa decisione al destinatario.

Nonostante ciò, è possibile arrivare a “scovare” le persone che non vogliono più ricevere comunicazioni da noi. Innanzitutto spieghiamo cosa significa bloccare un contatto su WhatsApp. In sostanza vuol dire segnalare ai server cloud dell’app di instant messaging di non voler trasferire informazioni da un certo numero di telefono a un altro. Quindi non solo messaggi, ma anche altre info quali status e foto del profilo.

