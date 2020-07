Al Bano alla Vita in Diretta Estate: “Ho preparato il funerale e preso la bara”

Al Bano si lascia scappare una dichiarazione shock alla trasmisione La Vita in Diretta – Estate che lascia tutti nello sgomento più totale. Scopriamo di più

Al Bano di nuovo sulle pagine dei giornali italiani. No, questa volta non si tratta delle solite diatribe familiari. Non c’entra Loredana Lecciso, nè Romina Power, nè tutto il clan Carrisi di Cellino San Marco.

Il cantante pugliese infatti si è lasciato sfuggire una dichiarazione a La Vita in Diretta che, lì per lì, ha lasciato tutti un po’ imbarazzati. Al Bano, ospite in collegamento di Marcello Masi e Andrea Delogu, stava parlando del suo concerto di venerdì 3 luglio previsto al al Policlinico di Bari, in onore degli operatori sanitari che hanno combattuto in prima linea durante il periodo di pandemia da Covid19.

Ha quindi detto: “Sto preparando un funerale, ho preso una bara”. E’ calato il gelo non sapendo a chi si stesse riferendo. Che fosse una mossa preventiva, quasi scaramantica? Ha poi aggiunto: “C’è già la data di nascita e aspetto di mettere quella di morte. Festeggeremo insieme.” Simpaticamente si stava riferendo al “decesso” del Coronavirus. Diciamo che questo è un funerale che attendiamo tutti. La fine della paura, dell’ansia, della crisi e il ritorno agli abbracci, alla normalità e alla vita.

