Si addormenta e non si sveglia più: 14enne muore nel sonno

Il suo nome era Carlotta Cassandro, di anni 14 che dopo essersi addormentata quel mercoledì sera, non si risveglia più

Carlotta Cassandro era una ragazza molto conosciuta nella piccolissima realtà di Fossò. Oggi la cittadina della Riviera del Brenta è in lutto per la perdita dell’adolescente. Carlotta aveva appena finito l’ultimo anno di scuola media e si apprestava ad entrare nella scuola secondaria superiore.

Tutto filava liscio, mentre Carlotta organizzava la classica rimpatriata di fine anno e l’ultimo saluto ai suoi ormai ex compagni di classe che non aveva potuto vedere assiduamente a causa dell’emergenza sanitaria.

Ma da quel mercoledì sera scorso nessuno della sua famiglia si aspettava che la giovanissima adolescente di 14 anni non si sarebbe più svegliata. Eppure, secondo le ultime indiscrezioni che rimbalzano, Carlotta non era un caso patologico.

Il decesso di Carlotta: la ricostruzione e il cordoglio dei suoi concittadini

Quella sera era andata a letto come tutte le ragazzine della sua età, poi qualche colpo di tosse avvertito dalla madre alle prime luci dell’alba del mattino seguente. La stessa si alza dal proprio letto e va a controllare il motivo per cui Carlotta non si era ancora alzata.

Alle 9:30 scuotendo il suo corpo, ormai senza anima, la madre scopre che Carlotta non c’è più. Se n’è andata nel sonno, nel silenzio più totale che non ha dato tregua neanche ai soccorsi, i quali una volta giunti sul posto, hanno tentato pratiche vane di rianimazione sulla piccola adolescente.

Ancora ignote le cause che hanno portato alla morte la giovanissima Carlotta Cassandro. Considerata quasi la certezza di non aver avuto un quadro clinico compromesso da patologie di altro genere, si ipotizza un decesso per malore improvviso.

Carlotta amava fare tanti sport nella sua vita, ma praticava danza con un’associazione della zona. La famiglia 14enne è molto conosciuta a Fossò ed oggi i suoi concittadini hanno voluto esprimere cordoglio e vicinanza ai genitori della ragazzina, Barbara e Romeo, distrutti da un dolore inaspettato.

