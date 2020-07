Costanza Caracciolo sensuale da brividi e Vieri Gongola – FOTO

Costanza Caracciolo ha pubblicato in rete uno scatto particolarmente bello: la 30enne si gode il relax in spiaggia.

Costanza Caracciolo è una donna sensuale e bellissima. La classe 1990 ha raggiunto la popolarità nel 2008, vincendo il programma ‘Veline’ e diventando -in coppia con Federica Nargi- velina di ‘Striscia la Notizia’ per ben 855 puntate. Nella sua straordinaria carriera, Costanza è stata anche opinionista a ‘Tiki Taka – Il calcio è il nostro gioco’ e concorrente di Pechino Express e ‘Si può fare’. Costanza è molto seguita sui social: il suo account Instagram vanta 1,2 milioni di follower. Poco fa la showgirl ha postato uno scatto in costume mettendo in luce la sua bellezza.

Lo scatto in costume di Costanza Caracciolo

