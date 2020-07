Covid Emilia Romagna, 51 nuovi contagi: vi spieghiamo il motivo

Nella sola giornata di oggi, in Emila Romagna si sono riscontrati 51 nuovi contagi da Covid. Andando al di là del semplice dato numerico, vi spieghiamo perché.

L’Italia non è ancora completamente fuori dalla pandemia, questa è cosa risaputa. Tuttavia, se da un lato è necessario prestare la dovuta attenzione e rispettare le norme igienico-sanitarie, dall’altro è fondamentale non lasciarsi prendere dal panico. Imparare a leggere i dati nel loro complesso, al di là del semplice susseguirsi di numeri, è il primo passo per imparare a guardare le cose nel modo più oggettivo possibile.

Partendo dal presupposto che nella sola giornata di oggi in Emilia Romagna si sono registrati ben 51 nuovi casi, cercheremo di spiegarvi cosa significa questa informazione nel concreto.

Covid, 51 nuovi casi tra Emilia e Romagna

Dei 51 nuovi casi riportati nel bollettino di oggi, 4 luglio, solo 11 riportano sintomi lievi. Sono 40 -invece- gli asintomatici.

Per quanto riguarda la distribuzione, 17 dei contagiati si trovano in provincia di Ravenna e, tra questi, 13 erano già stati posti in isolamento fiduciario, in quanto appena rientrati dal Bangladesh. La loro positività è stata rilevata ad isolamento appena iniziato. 15 sono poi i casi in provincia di Bologna, ma anche in questo caso, i tamponi sono stati fatti ad individui che avevano interagito con focolai già rilevati nei giorni scorsi. Dunque, nessun nuovo focolaio pare essere scoppiato nelle ultime ore.

Infine, nella giornata di oggi non si è rilevato nessun decesso. A livello nazionale, i numeri dei ricoveri in terapia intensiva sono calati di 8 unità, arrivando a 71 unità in totale.

