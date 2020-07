Diletta Leotta viaggio in treno diventa uno spettacolo, che gambe – FOTO

Diletta Leotta fa ancora una volta girare la testa ai suoi numerosissimi ammiratori con alcune foto pubblicate all’interno delle storie sul suo profilo Instagram

Diletta Leotta è sempre super impegnata su più fronti. La giornalista di Dazn è alle prese con il tour de force del campionato di Serie A. Infatti, dopo lo stop del massimo torneo italiano di calcio, ora la competizione è ripresa con più partite concentrate nell’arco di pochi giorni. Così la donna è in giro per l’Italia per seguire le gare in cui è inviata.

Tuttavia questo non le impedisce di mantenere informati i suoi fan sulle sue giornate. Aggiornamenti che la bionda siciliana comunica ai suoi milioni di utenti che la seguono tutti i giorni sui social network tramite il proprio profilo Instagram.

LEGGI ANCHE —> Costanza Caracciolo sensuale da brividi e Vieri Gongola – FOTO