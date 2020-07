Una donna partorisce nel parcheggio di un ospedale – VIDEO

Una donna ha dato alla luce una bimba nel parcheggio di un centro medico dove si era recata appunto per partorire

È successo in Florida nel parcheggio dell’ospedale dove una donna incinta era andata a partorire. Si tratta di Susan Anderson, che, come sua figlia appena nata, sta bene anche se il momento del parto è stato fin troppo rocambolesco: la piccola aveva fretta di venire alla luce e non voleva più aspettare così, prima che la madre arrivasse nella stanza dell’ospedale per partorire in maniera classica, è nata. Un’ostetrica ha subito preso la neonata mentre scivolava lungo le gambe della madre, evitando così fortunatamente, che cadesse a terra.

La donna non immaginava che avrebbe partorito nel parcheggio dell’ospedale

Molto probabilmente la donna incinta non immaginava che la nascita della sua seconda figlia sarebbe avvenuta in un parcheggio di un ospedale invece che in una sala parto. Nel video di sorveglianza, evidenzia Giovanni D’Agata, presidente dello ‘Sportello dei Diritti’, si vede benissimo che accanto alla donna che sta partorendo c’è suo marito e due agenti di polizia che si erano avvicinati sentendo le urla della partoriente in difficoltà.

Meno male che adesso mamma e figlia stanno bene e non ci siano stati tragici risvolti per la piccola né per Susan Anderson. Loro, insieme al papà, potranno tornare a casa dal primogenito e raccontare questa vicenda, che per fortuna ha avuto un sereno epilogo.

IL VIDEO DELLA DONNA CHE HA DATO ALLA LUCE LA BAMBINA NEL PARCHEGGIO DELL’OSPEDALE DOVE SI ERA RECATA PROPRIO PER PARTORIRE