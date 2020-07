Elena Santarelli ha deliziato i suoi numerosi fan con uno scatto in costume alquanto delizioso.

Elena Santarelli ha ricoperto diverse cariche in carriera: la classe ‘1981 è conduttrice, attrice e showgirl. La nativa di Latina, dopo aver raggiunto la notorietà nel ruolo di Valletta al programma ‘L’eredità’, è stata concorrente nella terza edizione dell”Isola dei Famosi’ perdendo in semifinale. Negli ultimi anni ha preso parte nel ruolo di opinionista al programma ‘Italia sì’ e ha recitato nel film diretto da Fausto Brizzi ‘Se mi vuoi bene’. Elena è molto seguita sui social: il suo account Instagram vanta 1,4 milioni di follower. Poco fa la 38enne ha postato uno scatto favoloso in costume.

Lo scatto in costume di Elena Santarelli

Il costume a un pezzo di Elena Santarelli è davvero favoloso ed evidenzia le sue ‘forme’. Se siete curiosi di guardare l’immagine, cliccate su successivo.