Elisabetta Canalis due panorami mozzafiato in una sola FOTO – che lato B

Elisabetta Canalis torna nella sua casa in Sardegna. Vista panoramica da cartolina e un lato B della vip da infarto perenne

Elisabetta Canalis rompe nuovamente gli indugi e si scopre di fronte ad un panorama perdifiato. La sua inaspettata presenza in Italia è un ritorno alle antiche origini. Elisabetta dunque ritrova il paesaggio mozzafiato della sua amata Sardegna, sfruttando il primo volo a disposizione dagli Stat Uniti d’America.

La modella, attrice di residenza statunitense, negli ultimi scatti su Instagram non ha fatto mancare davvero nulla ai suoi followers. La 41enne è stata pizzicata più volte in tenuta provocante, in compagnia della sue fidate spacegirls con un obiettivo comune: conquistare l’America.

Oggi però la Canalis sceglie la sua patria e il panorama mozzafiato della sua terra d’origine, la Sardegna per trascorrere un’estate che per lei si preannuncia bollente.

Sardegna, terra dei vip: presente la Canalis con un fisico da 100 e lode