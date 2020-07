Eva Henger la piscina si fa bollente: lato B in vista, boom di like – Foto

Eva Henger rende l’atmosfera ancora più bollente mostrandosi in piscina: di lato, mostra il lato B e fa il boom di like facendo impazzire i fans.

Per Eva Henger il tempo non passa davvero mai. Per la mamma di Mercedesz Henger che, a sua volta, fa impazzire i fans mostrandosi spesso in bikini, la bellezza è davvero senza tempo. Con l’estate ormai arrivata, Eva Henger sfoggia pubblica sempre più spesso sul suo profilo Instagram foto e video in cui si msotra in bikini. I modelli scelti dalla Henger sono quasi tutti a triangolo con slip che esaltano il lato B, assolutamente perfetto. Nell’ultimo post pubblicato, la Henger si mostra in piscina, con un bikini striminzito e le curve in mostra con cui ha fatto impazzire i fans conquistando migliaia di like.

Eva Henger: il bikini striminzito mostra tutto e i fans impazziscono

Eva Henger è una delle donne più belle del mondo dello spettacolo e lo dimostra ogni volta che, su Instagram, pubblica una foto in cui si mostra in tutta la sua bellezza. Oltre ad avere un viso splendido con due occhi in grado di ipnotizzare chi la guarda, la Henger ha un fisico davvero prorompente con un lato A e un lato B assolutamente perfetti come mostra nell’ultimo post pubblicato su Instagram.

