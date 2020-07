Federica Panicucci il fisico di Marmo esalta i fan , che forme – FOTO

Federica Panicucci in vacanza a Forte dei Marmi pubblica delle foto meravigliose su Instagram e fa impazzire i suoi fan

In tv dalla fine degli anni ’80. Sempre perfetta, professionale, elegante. Federica Panicucci è una vera signora dello spettacolo italiano. La ricordiamo scatenarsi sul palco del Festivalbar, condurre La Pupa e il secchione, passando per una breve parentisi alla RAI con Destinazione Sanremo e ritornando a Mediaset dove è padrona di casa a Mattino Cinque dal 2009. Questi sono solo alcuni dei programmi televisivi che l’hanno vista protagonista.

Federica Panicucci è una certezza per il suo pubblico che la premia sempre con ottimi risultati di share facendola entrare a casa fin dalle prime ore del giorno. Temi di attualità, cronaca, politica, spettacolo e costume, Mattino Cinque però potrebbe avere un cambio di capitano. Almeno questo si è temuto

Visualizza questo post su Instagram Così speciale♥️ #youandme @marcobacini Un post condiviso da Federica Panicucci (@federicapanicucci) in data: 26 Giu 2020 alle ore 2:50 PDT

Con la fine del lockdown, la famosa conduttrice, era tornata a presentare il programma ma il 29 maggio ha detto nuovamente addio ai telespettatori per prendere una pausa per le vacanze estive. Francesco Vecchi ha preso le redini ma non bisogna temere. La stessa Panicucci ha riferito che tornerà il 7 settembre.

Federica Panicucci, le sue vacanze e il suo sorriso