La Casa di Carta. Parla Stoccolma: “Girare quella scena? Orribile”

La Casa di Carta. Cresce l’attesa per la quinta stagione tra ritardi dovuti alla pandemia e gli impedimenti per girare determinate scene. Parola a Stoccolma, interpretata da Esther Acebo

La Casa di Carta 5 si farà, ormai è una certezza. Sono gli stessi attori ad annunciarlo dai loro profili social. L’ultimo capitolo della serie (fino ad ora) è stato rilasciato su Netflix in piena pandemia, nell’aprile scorso. La quarta stagione infatti è stata intrisa di colpi di scena, trame avvincenti e morti inaspettate. Eh già, come ne Il trono di Spade, anche ne La Casa di Carta la regola d’oro è una: mai affezionarsi ad un personaggio. Anche quelli che sono protagonisti potrebbero abbandonarci da un momento all’altro.

Questa è sicuramente una delle caratteristiche vincenti dell’opera spagnola più apprezzata di tutti i tempi. E stata una scommessa per Netflix che ha puntato su un prodotto non in lingua inglese che ha spopolato in tutto il globo.

Quinta stagione in produzione, una sesta in previsione e una serie spin off su uno dei personaggi (ancora è un mistero sapere di chi si tratti).

Leggi anche >>> LA CASA DI CARTA, IN ARRIVO LA STAGIONE 5. TUTTE LE ANTICIPAZIONI

Il cast de La Casa di Carta è unanime: “Quello è stato il moento più difficile”

Visualizza questo post su Instagram Courage above fear Tomorrow #lcdp4 @lacasadepapel Un post condiviso da EstherAcebo (@estheracebo) in data: 2 Apr 2020 alle ore 5:51 PDT

La piattaforma di streaming digitale più importante del mondo (Netflix appunto) non ha voluto lasciare i fan a bocca asciutta. E’ disponibile alla visione infatti un documentario sulla creazione della serie durante il quale ci sono molti fuori scena, interviste e dichiarazioni degli attori.

Il cast parla del momento più difficile che si sono trovati ad affrontare insieme. Tutti unanimamente sono concordi nell’identificarne uno in particolare. Siamo nella terza stagione, la banda del Professore è riuscita a fare il colpo alla Zecca di stato e sono tutti liberi di scappare con il malloppo. Li ritroviamo su una barca a nord dell’oceano Atlantico, infreddoliti, in acque gelide. Almeno questo è quello che ci fanno credere.

In realtà cast e troupe si trovavano a girare in Phuket, in Thailandia con 40° di temperatura. Invece di boccheggiare per il calore dovevano rendere l’illusione di morire di freddo con addosso abiti invernali.

Esther Acebo, l’attrice che interpreta Stoccolma, dice perentoria: “Volevamo morire. Soffrivamo per il caldo e per il mal di mare.” Nonostante si stata protagonista di scene molto forti, soprattutto durante la prima stagione in cui da vittima si trasforma in complice, soggiogata prima ed innamorata poi di Denver (da qui il nome in codice Stoccolma), non ha dubbi: è questo il momento più sofferto.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Úrsula Corberó (Tokyo) la pensa esattamente come lei. Avrebbe preferito le temperature più miti di Valencia a gennaio per girare quella scena.

Leggi anche >>> PERCHÉ LA CASA DI CARTA SI CHIAMA COSÌ? I SEGRETI DELLA SERIE TV