Laura Torrisi, via tutto: il costume è praticamente invisibile – FOTO

Laura Torrisi tutta sexy durante la sua estate al mare. Scatto in versione “selvaggia” e bikini mattone da capogiro

Visualizza questo post su Instagram Wild ☀️🌴 🐒 Un post condiviso da Laura Torrisi (@torrisilaura) in data: 4 Lug 2020 alle ore 6:02 PDT

Si sente molto selvaggia Laura Torrisi e il pubblico di Instagram gradisce molto. La bella mora non si nasconde e lo dice apertamente sul social dell’immagine con il suo ultimo post. In un vedo non vedo che infiamma il web con il suo fisico da far invidia e un costume praticamente invisibile.

Si nasconde dietro un muro in pietra l’ex compagna di Leonardo Pieraccioni, si svolta e sorride in camera, più bella e raggiante che mai. Capelli nero corvino, lunghi e sciolti che cadono sulle spalle e un costume color mattone al filo di spago. E poi si mostra anche a fisico intero, con le mani tra i capelli, in uno sguardo sensualissimo.

Il suo lato B è da favola, incontenibile in uno slip con i lacci che quasi scompare nelle sue forme giunoniche che mandano in visibilio i suoi fan. E poi ci sono quei triangoli, piccolissimi, di fronte ad un seno prorompente.

In una sola ora lo scatto a corredo del quale Laura ha scritto semplicemente “Wild ☀️🌴 🐒” ha collezionato quasi 32 mila like. Per non parlare poi dei commenti, una valanga, tutti di apprezzamento per la sua autentica bellezza. Tutti belli e mai volgare. Uno tra tutti scrive: “Premesso che sei una delle 8 meraviglie del mondo perché vuoi togliermi il sonno?”.

Il profilo di Laura Torrisi su Instagram è in continua crescita e ad oggi conta quasi un milione e mezzo di followers.

