L’occhio verde più bello del cinema italiano, chi è ? FOTO

L’occhio verde più bello del cinema italiano è quello dell’attrice che andiamo a presentarvi. Lunga gavetta e grandi successi, scopriamo chi è

E’ il fiore all’occhiello del cinema italiano. Che sia bella è un dato di fatto, è evidente. Soprattutto è una donna di talento, raffinata, elegante che ha conquistato con grinta e duro lavoro il suo posto nel mondo dello spettacolo.

Di chi stiamo parlando? Della splendida Laura Chiatti.

Inizia giovanissima, una ragazzina. Muove i primi passi nel mondo della musica partecipando anche al programma cult di Fiorello, il Karaoke. Senza ottenere troppo successo, decide di seguire il fuoco ardente dell’arte e interpretazione che è dentro di lei lanciandosi nella recitazione.

E’ questo il suo destino. Parte in sordina ottenendo ruoli in fiction televisive. Poi la svolta con il cinema. E’ stata diretta nel corso degli anni da registi sbalorditivi che l’hanno voluta nelle loro opere: i premi oscar Paolo Sorrentino e Giuseppe Tornatore, Francesca Comencini, Pupi Avati, Carlo Verdone, Sofia Coppola, Roberto Faenza, Giovanni Veronesi, Marco Tullio Giordana, solo per citarne alcuni.

In un certo senso la vita l’ha poi riportata alla musica. E’ la voce italiana di Rapunzel nell’omonimo film Disney, nel quale interpreta anche le canzoni della protagonista.

I grandi amori della vita di Laura Chiatti? Sono due i piccoli uomini che le hanno rubato il cuore, i figli Enea e Pablo nati rispettivamente nel 2015 e nel 2016. Il padre è l’attore Marco Bocci, noto per il ruolo del commissario Nicola Scialoja nella serie tv Romanzo Criminale.

Laura Chiatti, sensualità e mistero su Instagram