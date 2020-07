Naike Rivelli, spettacolo in piazza con una posa molto particolare – FOTO

Naike Rivelli in una nuova posa fuori dal comune. È ferma al palo dello stop con dei tacchi vertiginosi e il web va in tilt

Una nuova posa e un nuovo successo social. Naike Rivelli continua a sorprendere su Instagram con le sue pose a dir poco particolari. Nella sua ultima foto, a differenza delle ultime scattate in cui compariva sempre nuda, è vestita ma nonostante questo è riuscita a catalizzare l’attenzione dei suoi fan.

La sua posa per strada, a Novi Ligure, fatta su dei tacchi vertiginosi è stupefacente. Tipica da ballerina, la figlia di Ornella Muti anche se non con l’abbigliamento adeguato, è strepitosa ugualmente. Un developpé perfetto, quasi all’altezza di una professionista. Il tutto in un succinto legging nero con i teschi, magliettina bianca attillata, capelli sciolti e un mega cappello di paglia in testa.

Naike Rivelli, di schiena, si sostiene dal palo del segnale stradale, lo stop, quasi a dire “fermi tutti, guardate cosa ho combinato oggi”. Fan completamente in visibilio e anche se pubblicata da poco la foto impazza sul web. Uno dei tanti fan della showgirl scrive: “Stop eccesso di bellezza ❤️”.

