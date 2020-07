Porto di Riccione, una 17enne muore annegata all’alba

È stato un bagno tragico bagno quello che quattro giovani hanno deciso di fare alle prime lui dell’alba. Sembra che la 17enne annegata non sapesse nuotare

Una notte di goliardia e di divertimento che ha avuto un tragico epilogo. È quello che ha riguardato un gruppo di quattro giovani nel porto di Riccione, nel cuore della Romagna. Alla prime luci dell’alba, mentre facevano il bagno una ragazza 17enne è annegata in mare.

La giovane era in vacanza in Romagna con i suoi amici e dopo aver trascorso la notte in allegria con loro, è andata a fare il bagno all’alba. Si sono tuffati in acqua i quattro amici per la 17enne non c’è stato scampo. Secondo le prime indiscrezioni non sapeva nuotare bene e non ce l’ha fatta a superare la forza delle onde.

Si chiamava Merssia Nunes de Olivera, veniva da Torino e aveva scelto la Romagna per festeggiare proprio il suo compleanno. Il 15 luglio avrebbe compiuto 18 anni. Una bella notte di festa e l’incuranza di tuffarsi in mare con il vento e le onde alte ha rovinato tutto e Merssia è affogata tra le onde.

17enne annegata in mare, una vera tragedia

Una vera tragedia che si è consumata in mare e che poteva essere evitata. Marssia a quanto pare non sapeva nuotare bene e nonostante questo si è tuffata lo stesso in acqua con i sui amici per fare un bagno alle prime luci dell’alba.

Gli amici hanno tentato di afferrarla e salvarla quando hanno visto che si dimenava e annaspava ma la corrente era troppo forte. Tutti i tentativi sono stati inutili. Uno dei ragazzi poi è corso a riva e ha chiamato i soccorsi ma ci sono volute due ore per ritrovare il corpo della giovane trascinato dalla corrente sulla spiaggia di Riccione.

Grazie all’intervento dei vigili del fuoco il corpo di Marssia è stato recuperato nel mentre i carabinieri hanno subito raccolto le dichiarazioni degli altri tre ragazzi. Tutti hanno detto di non aver bevuto e né assunto droghe.

Per capire le cause della morte la procura di Rimini ha disposto l’autopsia sul corpo della giovane mentre carabinieri e Capitaneria di porto continuano le indagini per chiarire la vicenda.

