Precipita nel fossato con la carrozzina elettrica: l’epilogo

Stamattina a Frisanco, di fronte al monastero di Santa Maria, un signore anziano è finito in un dirupo con la sua carrozzina elettrica



Nel comune di Frisanco c’è stato un incidente che è costato la vita a un uomo di 90 anni che stava percorrendo la strada comunale Fonte Giulia, in località Taviela, di fronte al monastero di Santa Maria, a Poffabbro. L’anziano, per un attimo, non è riuscito più a governare la sua carrozzina elettrica ed è precipitato in un dirupo. Ha riportato ferite molto gravi ed è deceduto subito. La vittima si chiamava Giuseppe Bozzetto che, solo pochi giorni fa, aveva comprato la carrozzina elettrica per una questione di comodità rispetto a quella tradizionale con le rotelle.

L’uomo percorreva ogni giorno lo stesso tratto di strada per fare un giro con la sua carrozzina elettrica

L’uomo di 90 anni era molto noto e anche molto amato nel piccolo paese e tutti i giorni percorreva lo stesso tratto di strada per fare un giro con la sua carrozzina elettrica. Sono stati inutili i soccorsi, purtroppo, che subito sono giunti sul posto della disgrazia: il personale medico dell’elicottero sanitario è decollato dalla elibase di Campoformido. Sul luogo della tragedia è intervenuta anche l’equipe sanitaria di un’ambulanza, inviata dalla Centrale Sores di Palmanova.

Sono immediatamente intervenuti sul posto anche i Vigili del Fuoco e la Polizia Stradale di Spilimbergo (in provincia di Pordenone) per tutti i rilievi del caso e le questioni riguardanti la viabilità.