Sabrina Salerno, canotta nera da impazzire, lato A incredibile – FOTO

La showgirl Sabrina Salerno in tenuta da notte nella sua camera da letto riempita di passione. Lo scatto è uno schianto per i followers

La showgirl genovese, Sabrina Salerno, lanciata nel mondo dello spettacolo da Claudio Cecchetto è tornata nuovamente a far sognare i suoi followers dopo il duro sfogo a La Vita in Diretta Estate sull’arogmento “Donne“.

L’attrice mantiene il peso forma inalterato, ma nel post in basso all’ultima foto di Instagram non manca di frecciate ai detrattori del non rispetto del prossimo: “La furbizia è una trappola per topi. Il male torna sempre al mittente con gli interessi”.

Così Sabrina accentua il suo stato psicologico da mare in tempesta, mentre scatta un selfie da brividi nella sua camera da letto, scoperta di lenzuola e cuscini. La 41enne ligure sembra aver trascorso l’ennesima notte di passione con la sua fortunata dolce metà.

Lo sguardo incantevole e il sorriso sono la testimonianza e il preludio ad un lato A in formato the best. Canotta nera da notte che scopre un dècollète mozzafiato e due forme prorompenti, da infarto preannunciato.

Sabrina Salerno è una pantera dalle qualità nascoste. I suoi 536mila followers possono già iniziare a viaggiare con la fantasia tra gli occhi struggenti e profondi della voce sublime del genere Italo Disco.

“..ti seguo sempre con invariato affetto da 30 anni..un 53 panettiere di Venezia..meriti tutto quello che hai raggiunto..buona serata a te e alla tua famiglia”; E soprattutto ricorda che i furbi non sono mai intelligenti… 🇮🇹❤️; Splendida ❤️; La roue tourne toujours 😉

Bonne soirée 💋”.

Sabrina Salerno, un pieno di bellezza tra le leggerezze dei suoi fan