Caso Limardo, la famiglia: “Non ci fermeremo di fronte a nulla”

Continuano le ricerche di Alessandro Limardo, l’uomo ricoverato in un ospedale di Lido di Venezia e improvvisamente sparito nel nulla

Giungono nuove testimonianze sulla vicenda di Alessandro Limardo, il 74enne scomparso dal letto di un ospedale di Lido di Venezia lo scorso 2011.

Il cittadino veneto era affetto da morbo di Parkinson ed è per questo che la sua famiglia, a distanza di 9 anni dalla sua scomparsa non riesce ancora a capacitarsi di come l’equipe medica di controllo si sia fatta scappare di mano la situazione.

Il caso Limardo tiene tutti con il fiato sospeso nella piccola relatà veneta, tanto da diventare ad oggi, una sventura mediatica, finita sotto i riflettori di Chi l’ha Visto. La presentatrice tv del palinsesto di Rai 3, Federica Sciarelli ha accolto la solidarietà della moglie e dei figli di Alessandro, mai arresi nella dura e misteriosa campagna di ricerca del padre.

“Perchè mio marito è sparito in questo modo?” – così la moglie di Limardo tra le lacrime e la disperazione, nonostante fossero trascorsi ben nove anni dalla sua inspiegabile scomparsa.

LEGGI ANCHE —–> Ylenia oggi | il post sul web che fa rivivere la speranza | FOTO

Il caso Limardo torna in auge: nuovi sviluppi della vicenda