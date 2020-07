Aurora Ramazzotti e il suo “Oggi mi sento morbida” – FOTO

Aurora Ramazzotti, figli di Eros Ramazzotti e Michelle Hunzicher su Instagram e sempre molto attiva e molto amata dai suoi numerosi follower. Oggi ha pubblicato una storia davvero molto curiosa.

Aurora Ramazzotti, sempre molto ginnica e in forma molto spesso posta le sue performance da runner . Proprio nei giorni scorsi ha parlato di questa sua bella abilità: “La corsa mi ha insegnato che l’unico limite che abbiamo siamo noi stessi.” E solo chi corre può capire veramente quanto sia sottile la linea tra fatica fisica e mentale. Il mondo del running è incredibilmente vasto e da quando ho iniziato a correre ho imparato tantissime cose, come ad esempio l’importanza della scarpa giusta. Ne esiste una per ogni necessità. Io personalmente mi trovo molto bene con una scarpa resistente ma leggera e reattiva, come la Pegasus 37 che sto usando adesso. Ti da il giusto supporto per una corsa spensierata che è la cosa più importante. Piccola chicca: il modello maschile e quello femminile hanno un’ammortizzazione differente per assecondare le esigenze del runner. Provare per credere! #adv@nikerunningOggi però, ha pubblicato una storia davvero divertente, forse la giovane ha mangiato troppo?

Aurora Ramazzotti “Mi sento morbida”