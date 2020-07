Cagliari-Atalanta, le formazioni e i precedenti del match

Tra poco meno di due ore scenderanno in campo Atalanta e Cagliari, per una partita che si preannuncia una prova del 9 per i sardi e l’ennesima scommessa per i bergamaschi

Il Cagliari deve dare continuità ai risultati delle ultime gare: 7 punti nell’ultime 3 partite. Per mister Zenga le scelte di formazioni sono obbligate, soprattutto nel reparto arretrato. Klavan e Walukiewicz, partiranno dalla panchina. Lykogiannis dovrebbe essere riproposto da interno nella difesa a tre. Mattiello si sposta a sinistra dato che Pellegrini è squalificato.

PROBABILE FORMAZIONE CAGLIARI:

CAGLIARI (3-4-1-2): Cragno; Pisacane, Carboni, Lykogiannis; Nandez, Ionita, Rog, Mattiello; Nainggolan; Joao Pedro, Simeone. All. Zenga.

Gasperini invece, ha l’imbarazzo della scelta, unica tegola rimane Ilicic: lo slovacco è in ripresa ma non partirà, probabilmente, dal primo minuto, complice anche il ritorno dalla squalifica di Malinovskyi.

PROBABILE FORMAZIONE ATALANTA:

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Caldara, Palomino; Hateboer, De Roon, Pasalic, Gosens; Malinovskyi, Zapata, Gomez. All. Gasperini.

LEGGI ANCHE -> Serie A 2019/2020: calendario, risultati e classifica aggiornati

I precedenti di Cagliari-Atalanta

I precedenti in campionato tra Cagliari ed Atalanta in casa dei sardi sono 31. Il bilancio è positivo per i rossoblù, che hanno perso solo 5 match, e vincendo ben 18 volte. I pareggi sono stati otto. La prima partita tra le due compagini si giocò nella stagione 1931/32, in Serie B: il Cagliari vinse 3-0. Il primo incontro in Serie A, invece, ci fu nel 1964/65 con vittoria dell’Atalanta. Il primo successo dei rossoblu in Serie A lo possiamo scovare durante la stagione 1966/67: finì 3-1 con doppietta di Boninsegna. Nell’ultimo match, giocatosi a febbraio del 2019, ha avuto la meglio la squadra di mister Gasperini grazie alla rete di Hateboer nel secondo tempo.

LEGGI ANCHE -> Juventus-Torino: le probabili formazioni ed i precedenti del derby della Mole

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici anche su sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Il match è tra i sette che verranno trasmessi da Sky alle 19:30, in diretta tv su Sky Sport ed in pay-per-view su Now TV.