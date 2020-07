L’ex campione brasiliano Rivaldo ha parlato della possibilità di vedere Messi e Cristiano Ronaldo insieme alla Juventus, indiscrezione di calciomercato che ha fatto impazzire i tifosi bianconeri.

La Juventus, nel pomeriggio di ieri, ha travolto per 4-1 il Torino e si è portata a più 7 dalla Lazio, grazie anche al passo dei biancocelesti contro il Milan. La squadra di Sarri, messo in archivio il successo nel derby della Mole, si è messa subito a lavoro per la prossima gara di campionato: il match contro il Milan, in programma martedì alle 21:45. Intanto la dirigenza valuta le prossime mosse di calciomercato dopo aver completato lo scambio Arthur-Pjanic con il Barcellona. Nelle ultime ore, tra i tanti nomi accostati alla Vecchia Signora, uno sta particolarmente facendo sognare i tifosi: quello di Leo Messi. Il campione argentino, difatti, avrebbe interrotto le trattative con il club blaugrana per il rinnovo del contratto, in scadenza nel 2021.

Leggi anche —> Juventus, nuovo scambio con il Barcellona: in ballo un top player blaugrana

Calciomercato Juventus, Rivaldo: “Credo che alcuni agenti stiano già sognando Messi e Ronaldo in bianconero”

“Credo che alcuni agenti stiano già sognando una coppia Messi-Ronaldo alla Juventus“. Queste le parole, riportate dalla redazione Tuttomercatoweb, dell’ex stella brasiliana Rivaldo intervenuto ai microfoni di Betfair. L’ex fantasista di Barcellona e Milan ha parlato, dunque, della possibilità di veder giocare per la prima volta i due campioni insieme per un club, dopo una rivalità durata per anni. La suggestione di vedere Messi in bianconero nasce dall’interruzione delle trattative con il Barcellona per il rinnovo del contratto, in scadenza a giugno 2021. Circostanza che potrebbe far presagire la fine del rapporto tra il club e la Pulce dopo 20 anni (tra prima squadra e settore giovanile).

Secondo alcune indiscrezioni di mercato, nelle intenzioni del centravanti argentino ci sarebbero diverse possibilità. La prima potrebbe essere quella di raggiungere il suo mentore Pep Guardiola al Manchester City, che negli scorsi anni si era fatta avanti per portare in Inghilterra il giocatore. Inoltre si pensa anche ad un ritorno dell’argentino in patria, al Newell’s Old Boys. Non è esclusa, anche se molto lontana, l’ipotesi di un approdo in Italia, per giocare in coppia con quello che è stato il rivale di anni: Cristiano Ronaldo.

In merito Rivaldo ha aggiunto: “Penso che alcuni agenti stiano già sognando Messi e Ronaldo insieme alla Juventus. Se questo dovesse concretizzarsi, sarebbe un ‘boom’ mondiale e credo che i bianconeri recupererebbero velocemente qualsiasi investimento sull’argentino grazie alla spinta ottenuta con la visibilità e il marketing“.

Non è anche da escludersi che l’argentino rimanga al Barca e concluda in Spagna la sua formidabile carriera: “Forse la dirigenza blaugrana –spiega Rivaldo- potrebbe anche provare a convincerlo a restare, magari ingaggiando un allenatore che gli piace“.

Leggi anche —> Calciomercato Juventus: tre attaccanti nel mirino dei bianconeri

Le parole dell’ex giocatore in unione al mancato rinnovo di Messi hanno già fatto impazzire i tifosi bianconeri che sognano un attacco senza eguali.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.