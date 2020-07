Claudia Gerini, il fisico in mostra e lato A in primo piano, splendida – FOTO

Claudia Gerini, in uno scatto pubblicato suoi social, si mostra ai suoi tantissimi fan durante una giornata di relax regalando particolari del suo fisico che lasciano a bocca aperta

Claudia Gerini, in tutta la bellezza dei 48 anni, ha pubblicato su Instagram alcuni scatti di una rilassante gita in barca nei pressi dell’Isola di Palmarola. L’attrice romana, sguardo fisso verso le meraviglie che l’arcipelago delle isole Ponziane sa regalare, si mostra in tutto il suo fascino. Il corpo già ambrato è avvolto da abiti semplici la cui scelta non è certamente casuale per concedersi un giro in barca in tutta comodità. Claudia per la sua giornata in mare ha scelto infatti di indossare uno short di jeans accompagnato da una canotta azzurra, come quello che la circonda, con delle simpatiche figure quasi geometriche rosse a dare un tocco di vivacità. I tantissimi fan non hanno potuto fare a meno di notare quanto la canotta riesca a mettere i risalto le figure morbide e sensuali