Le Donatella, il tenero bacio in piscina: il fisico mozzafiato delle gemelle

Silvia e Giulia Provvedi, del duo Le Donatella, hanno pubblicato una foto delle loro vacanze alla Piscina La Pinetina a Como in cui si scambiano un tenero bacio sulla guancia

Le gemelle Giulia e Silvia Provvedi sono sempre più unite. Le due gemelle vivono in simbiosi da quando sono nate e tra l’altro sono anche due amiche inseparabili. Formano il duo Le Donatella e hanno partecipato a X-Factor, all’Isola dei Famosi (vincendo) e al Grande Fratello Vip. Poco fa hanno pubblicato una foto su Instagram in cui si scambiano un tenero bacio sulla guancia: sono entrambe in piscina a La Pinetina a Como e indossano un bikini che evidenzia il loro bel fisico asciutto. La didascalia alla foto è stata la seguente: “Una domenica immerse nella natura ❤️ #meandyou #insieme #loveyou”, che sta proprio a sottolineare l’attaccamento delle due cantanti “immerse nella natura”.

Le Donatella sono unite sempre nella gioia ma anche nel dolore

Le due gemelle sono sempre insieme nella gioia ma anche nel dolore e soprattutto adesso che Silvia sta soffrendo perché Giorgio Di Stefano, il suo compagno, è in galera con accuse molto pesanti legate alla connivenza con la ‘Ndrangheta, Giulia è al suo fianco. Le due sorelle sono state separate solo quando la mora ha dato alla luce la sua bambina.

Durante l’emergenza da Covid-19 per la sorella bionda non è stato possibile andare dalla gemella in clinica ma adesso finalmente possono stare sempre insieme.