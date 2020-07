Elena Sofia Ricci e la sua nuova lussuosa dimora – FOTO

L’attrice 58enne romana, Elena Sofia Ricci ha cambiato casa. Gli scatti delle zone giorno e notte hanno uno stile del tutto particolare

Elena Sofia Ricci ha dato una svolta alla propria vita. Stanca della monotonia della vita mondana di Trastevere, ha deciso di traslocare in nuovo appartamento con uno stile del tutto particolare.

L’attrice 58enne ha scelto uno stile più sobrio e familiare. Proprio la famiglia per Elena Sofia Ricci rappresenta il punto di riferimento, dal quale ripartire e prendersene cura. Una delle testimonianze è il post sulla primogenita che la vincitrice del premio David di Donatello, come migliore performance sul grande schermo, propone sottolineando l’unità familiare.

Emma Quartullo è la prima delle due figlie della Ricci, concepite dal rapporto con l’attore e regista Pino. Mentre la secondogenita Maria, nata del 2004 è frutto dell’amore con l’attuale marito e direttore d’orchestra e compositore, Stefano Mainetti.

Elena Sofia Ricci e lo stile della nuova dimora che rispecchia il passato

L’attrice romana, Elena Sofia Ricci ha vissuto per tanti anni a Trastevere, un quartiere in cui si concentra in tutti i periodi dell’anno la movida giovanile. Stanca del baccano notturno quotidiano, la vincitrice del Globo D’Oro decide di svoltare e impostare i particolari contornanti casalinghi sulla modalità vintage.

Da un lotto famoso all’altro, che rispecchia lati ancor più caratteristici della Capitale, come la zona di Roma Nord. Il nuovo appartamento dell’ex attrice dei Cesaroni rispecchia pienamente i gusti e la personalità della 58enne romana.

Da uno stile moderno, il cambiamento per la Ricci è un attimo. La scelta ricade su un mix inedito tra passato e presente. Abbiamo la zona giorno adibita ad un intreccio stilistico tra sedie e tavoli retrò e muratura, abbellita di quadri contemporanei e design dell’era moderna.

La passione unica per gli specchi, presenti in quasi tutte le stanza si sposa perfettamente con il desiderio di acculturarsi, come testimonia la vasta gamma di libri su quasi tutti gli scaffali della nuova casa.

Un mix rustico e accogliente che Elena Sofia Ricci ci mostra gentilmente tra lo stupore moderno e la meraviglia del passato.

