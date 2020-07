La bellissima Emily Ratajkowski si mostra radiosa come una stella. Il fascino e la sensualità dei quali è dotata incantano e lasciano tutti a bocca aperta.

Visualizza questo post su Instagram @inamoratawoman Un post condiviso da Emily Ratajkowski (@emrata) in data: 4 Lug 2020 alle ore 1:34 PDT

Ormai i suoi post non fanno notizia, ma Emily Ratajkowski è sempre uno spettacolo sontuoso da ammirare. La 28enne super top model ci regala degli scatti mozzafiato di sé. Bellissima come nessun’altra, dotata di curve pericolose tutte al punto giusto, la statunitense non lesina in quanto ad esibirsi.

LEGGI ANCHE –> Diletta Leotta Instagram | scollatura pericolosa in diretta tv | FOTO

Del resto fa parte del suo lavoro. E non si tratta semplicemente di togliersi qualsiasi cosa indossi di dosso. Occorre saperlo fare. Lei in questo è una maestra. Non a caso Emily è una delle modelle più pagate al mondo, ed anche la più conosciuta. Il suo nome è celebre in ogni angolo del globo. In ogni continente ci sono uomini ed anche donne che la ammirano e sono pazzi di lei, a giusta ragione.

LEGGI ANCHE –> Martina Colombari | fisico e costume non lasciano tranquilli | FOTO

Emily Ratajkowski, una dea scesa in terra

La Ratajkowski poi riesce a fare colpo anche in immagini connotate da pura semplicità. È talmente bella ed avvenente da riuscire ad accendere desideri ed impulsi torridi pure in situazioni in cui la sua bellezza non è svelata. E quando poi posa in costume oppure in biancheria intima, allora si che la temperatura si innalza all’ennesima potenza.

LEGGI ANCHE –> Raffaella Fico versione Saturday Night: il lato A esplode – FOTO

Visualizza questo post su Instagram Who is she? Wearing @inamoratawoman 📷 @elderordonez1 Un post condiviso da Emily Ratajkowski (@emrata) in data: 27 Giu 2020 alle ore 8:11 PDT

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici anche su sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter