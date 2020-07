Filippa Lagerback, canotta da urlo e un sorriso che ammalia – FOTO

Filippa Lagerback ha condiviso una foto insieme a Daniele Bossari, suo marito e compagno di una vita, in cui mostra tutta la sua felicità con un bel sorriso

Visualizza questo post su Instagram Do you lake? 👍🏻💙⚓️ Un post condiviso da Filippa Lagerback (@filippalagerback) in data: 4 Lug 2020 alle ore 11:55 PDT

Filippa Lagerback ha condiviso su Instagram una foto insieme a suo marito Daniele Bossari e alla loro figlia di 17 anni, Stella. La conduttrice 46enne di origini svedesi ma naturalizzata italiana mostra uno smagliante sorriso che ammalia i suoi follower e fan sul social network e indossa una bella e vivace canotta scollata per la gioia dei suoi seguaci, ben oltre i 632 mila, una cifra non male per l’ex modella. La famiglia Bossari è sul Lago Maggiore vicino Como e si rilassa per le vacanze estive prima di ritornare al lavoro: Filippa

LEGGI ANCHE -> Sabrina Salerno con un costume in versione pink che fa salire la pressione FOTO

Vita privata di Filippa Lackerback