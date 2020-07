Filippo Magnini in costume: il fisico da dio greco, che spettacolo

L’ex campione di nuoto Filippo Magnini ha condiviso una super foto in versione “gigante” sui social in cui indossa solo un costume da bagno ed è praticamente in evidenza tutto il suo fisico statuario

Visualizza questo post su Instagram @suns_inspiration Something big is coming, stay tuned 🔜 #adv Un post condiviso da Filippo Magnini (@filomagno82) in data: 4 Lug 2020 alle ore 10:28 PDT

L’ex campione di nuoto libero Filippo Magnini ha condiviso su Instagram una serie di foto che vanno a formare un’unica grande immagine di sé con indosso solo il costume da bagno, dei pantaloncini che permettono di ammirare il suo fisico da dio greco, muscoli e addominali scolpiti compresi. Tanti i commenti alla foto del campione di nuoto classe 1982, che ha vinto tanto durante la sua carriera: considerato il miglior stileliberista italiano di tutti i tempi insieme a Giorgio Lamberti. Tra i commenti più sentiti ci sono i seguenti: “Super figo”, “Guerriero non ho parole, “Sempre in forma”, “Che fisico”, “Come sei sexy” e tanti altri.

Il fisico statuario del campione di nuoto Filippo Magnini

Visualizza questo post su Instagram @suns_inspiration Something big is coming, stay tuned 🔜 Un post condiviso da Filippo Magnini (@filomagno82) in data: 4 Lug 2020 alle ore 10:26 PDT

L’ex campione di nuoto è fidanzato con la nota showgirl Giorgia Palmas, sua coetanea. La relazione tra i due è stata resa nota due anni fa. La coppia di innamorati si sarebbe dovuta sposare a fine marzo ma, a causa dell’emergenza sanitaria scaturita dalla pandemia da Covid-19, ha rimandato le nozze.

Nel frattempo la Palmas è incinta e ha postato alcune foto con il pancione insieme al suo Filippo.